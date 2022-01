Cotrim não vai exigir ao PSD "reforma integral do SNS até quinta-feira à tarde". Mas exige "passos decisivos" de mudança

Na visita ao Garcia da Orta, o candidato liberal reuniu à porta fechada com a administração do hospital. À saída, depois da reunião, voltou a insistir nas propostas do partido para a Saúde. E quis atacar o que diz ser uma “deturpação” dessas propostas, que passa por sugerir que a IL quer privatizar a Saúde.

Para Cotrim, “não estamos a falar de uma privatização da Saúde mas sim de uma separação entre a função de financiamento e de prestação do cuidado de saúde“. As pessoas “estão-se absolutamente nas tintas se quem vai resolver o problema e os vai curar é público, privado ou social. O que lhes interessa é que tenham acesso universal, fácil e tendencialmente gratuito: tudo o que está constitucionalmente previsto”.

O presidente e candidato da IL quer tudo isto “de preferência de melhor qualidade e com um custo que seja razoável”, mas na Saúde o objetivo não é emagrecer a despesa pública — que no ano passado chegou a 10,24% do PIB — mas sobretudo aumentar, melhorar e tornar mais eficientes os cuidados de saúde que o Estado garante aos cidadãos. Se isso implicar mais investimento, Cotrim não se opõe.

Os liberais não se opõem a que isto possa representar um peso maior na despesa do PIB, desde que acabemos com esta vergonha que é pessoas a morrer em lista de espera. É uma autêntica vergonha. Haverá bons e maus hospitais públicos e bons e maus privados. Mas dando às pessoas a possibilidade de escolherem o que acham melhor para si, em total liberdade, [o Estado financiará essas escolhas e] isso obrigará todo o sistema a evoluir e melhorar”, explicou Cotrim.

O candidato acredita que é possível obter “melhorias de serviços de saúde com muito menor custo unitário por ato médico”, mas o objetivo é mesmo “reduzir as listas de espera e melhorar a qualidade dos cuidados de saúde” prestados em Portugal.

O candidato acrescentou não compreender “como algumas forças políticas, por obsessão ideológica, não olham para isto como sendo a verdadeira maneira de começar a caminhar no sentido de um Sistema Nacional de Saúde, que dê muito melhor resposta às necessidades das pessoas”. Até porque quem resiste às mudanças “está a contribuir para o colapso do SNS“, na opinião do liberal.

Ordem para concessionar. Cotrim de cacilheiro à procura de concorrência

Antes da deslocação ao Hospital Garcia de Orta, em Almada, João Cotrim Figueiredo aproveitou a tarde de esta quarta-feira para falar de transportes e fazer uma viagem de cacilheiro entre o Cais do Sodré e Almada. Depois da viagem, o candidato falou aos jornalistas e começou por dizer: “Alguns transportes públicos funcionam bem e têm poucas queixas, outros funcionam mal e têm muitas queixas”.

O que interessava ao líder político, à boleia do cacilheiro da Transtejo/Soflusa, era fazer a apologia da concorrência nos transportes e das vantagens das concessões a privados. “Todos devem ter possibilidade de ter concorrência sempre que não dependam de uma única infraestrutura”, argumentava o candidato, acrescentando que “o rio está concessionado a uma única empresa e toda a gente sabe o número de vezes que travessias são cancelados — e a forma como as pessoas se queixam do serviço que têm aqui da Transtejo/Soflusa”.

Isso poderia ser perfeitamente evitado se a travessia do Tejo fosse aberta à concorrência. Há um plano há muito tempo de instalar uma série de atracações em cada uma das margens, para permitir por exemplo a existência de táxis fluviais, outros operadores a operar nestas mesmas rotas e no mesmo cais que opera a Transtejo/Soflusa e a existência de concorrência”, notou.

A apologia da concorrência “não é uma obsessão ideológica”, diz Cotrim Figueiredo. “É uma obsessão prática, pragmática. Quando há mais do que um prestador de serviço, todos são obrigados a melhorar e a fazer o seu melhor para cativar clientes“, apontou, acrescentando: “No caso da travessia fluvial é evidente. A travessia ferroviária já está concessionada há bastante tempo e existem muito menos notícias de problemas de serviço e queixas por parte dos utentes. Quem é concessionário sabe que tem de chegar a níveis de serviço elevados para poder um dia ver a sua concessão renovada”.