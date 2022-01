"Diabo" voltou na Madeira e o PRR também (Costa não tira a gravata de primeiro-ministro)

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Há dois fantasmas do campo eleitoral passado que, esta terça-feira, aterraram no PS e com mais segurança que o voo (desta vez da TAP) que levou António Costa até à Madeira. Os ventos fortes fizeram com que o avião que o transportava borregasse na primeira aterragem e só pisasse terra firme à segunda tentativa. É mais ou menos como o socialista que, no primeiro Governo, aterrou sem ganhar eleições, no segundo, aterrou sem a segurança de um acordo parlamentar escrito e, no terceiro, quer aterrar no solo seguro da “maioria absoluta”. Na Madeira disse mesmo que não pode haver medo, no PS, de pedi-la com todas as palavras e leva armas na bagagem.

O uso excessivo do Plano de Recuperação e Resiliência durante a campanha autárquica não desembocou num resultado eleitoral que animasse os socialistas, mas nem assim António Costa parece interessado em deixá-lo pousar nesta investida rumo às legislativas. É uma das armas que leva para esta campanha onde ainda não tirou a gravata, nem mesmo no domingo nos Açores, — coisa que nas autárquicas fazia para mostrar que nesse dia era o líder que ali estava e não o primeiro-ministro. Mas nesta campanha essa mistura é parte do plano.

Primeiro-exemplo. Pouco depois de chegar à Madeira o socialista Costa reuniu-se com a Associação dos Lesados do Banif (ALBOA) para levar um recado de Costa primeiro-ministro. Aliás, nem travou nas declarações aos jornalistas quando disse que tinha estado ali para “reafirmar o compromisso de procurar uma solução justa” para quem foi “enganado”. O compromisso é do Governo que ainda em dezembro criou um grupo de trabalho para chegar à tal solução.