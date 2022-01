Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Agora sim parece que será definitivo. A Valérius garantiu os ativos, que foram vendidos no âmbito da insolvência, da Dielmar. E já teve reuniões com trabalhadores da empresa de têxteis de Alcains, Castelo Branco.

A Valérius tinha sido a única a apresentar proposta, em dezembro, pelos ativos da Dielmar. Tinha avançado com a pretensão de pagar 250 mil euros para a totalidade dos bens, tendo igualmente, reafirmado nessa altura, a disponibilidade para contratar cerca de 200 trabalhadores, “dando preferência aos da Dielmar”, apurou o Observador.

A única proposta foi, assim, aprovada pela comissão de credores — não houve reunião da assembleia de credores — que deram acordo “formal e por escrito”, segundo fonte ligada ao processo.

E assim os procedimentos para a aquisição dos ativos da Dielmar pela Valérius já foram cumpridos, avançando o Expresso que a empresa de Barcelos paga a totalidade do valor esta sexta-feira, no dia em que António Costa vai fazer campanha em Castelo Branco.

Em entrevista ao Observador, o secretário-geral do PS, também primeiro-ministro, falou do que diz ser “uma boa notícia”, que teve ontem de uma “empresa muito importante na área das confeções, como a Dielmar, que estava em risco de desaparecer, teve finalmente um comprador e vai poder relançar-se”.

Ao que o Observador apurou, a Valérius tomará posse das instalações que estavam arrendadas à Dielmar — e que são de um fundo gerido pelo Banco do Fomento — na próxima semana. Quanto aos trabalhadores, a Valérius já tinha tido uma primeira reunião com alguns em dezembro, tendo havido recentemente alguns contactos por parte do centro de emprego. No âmbito do acordo a Valérius comprometeu-se a dar formação aos trabalhadores com quem, depois, pretende estabelecer contratos para voltar a produzir em Alcains.

A proposta da Valérius tinha sido de 250 mil euros, a que acrescem 25 mil euros afetos aos bens objetos de penhor, o que totaliza um cheque de 275 mil euros.