O secretário-geral do PS, António Costa, garante que não está nos seus planos deixar Portugal no curto prazo para ocupar o cargo de presidente do Conselho Europeu. Em entrevista à Rádio Observador esta sexta-feira, o líder socialista disse que o atual presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, foi eleito com “acordo para a sua reeleição” para um novo mandato de dois anos e meio — uma reeleição que deverá ocorrer ainda este ano.

“Ficou acordada a estabilidade da Comissão e do Conselho“, disse Costa, assegurando que não está nos seus planos de curto prazo ocupar aquele cargo.

António Costa está na manhã desta sexta-feira a ser entrevistado em direto na Rádio Observador. Pode ouvir aqui. O líder do PS é entrevistado pelo editor de Política do Observador, Rui Pedro Antunes, e pela grande repórter Rita Tavares, numa altura em que termina a primeira semana da campanha eleitoral para umas legislativas em que António Costa quer alcançar uma maioria absoluta que lhe permita governar sem depender dos partidos da esquerda.

O primeiro-ministro, secretário-geral do PS e cabeça de lista dos socialistas pelo círculo eleitoral de Lisboa, é o sexto líder partidário a ser entrevistado na Rádio Observador a propósito das eleições legislativas agendadas para o dia 30 de janeiro. Pode recordar as entrevistas de Jerónimo de Sousa (CDU), João Cotrim Figueiredo (IL), André Ventura (Chega), Francisco Rodrigues dos Santos (CDS) e Rui Tavares (Livre). A líder do PAN, Inês de Sousa Real, chegou a ter entrevista marcada, mas acabou por cancelá-la devido a “um imprevisto pessoal”.