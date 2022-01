Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Pikes Peak Hill Climb, ou a rampa de Pikes Peak, é uma prova norte-americana que tem o condão de apaixonar os amantes locais de automóveis, mas que revela uma curiosa capacidade de atrair igualmente construtores europeus, japoneses e sul-coreanos. O facto de misturar carros muito potentes com um traçado perigoso, onde a morte está sempre à espreita devido aos grandes precipícios, tornam-na numa corrida que todos querem vencer.

Este ano, a 26 de Junho, disputa-se a 100ª edição da popular rampa e não faltarão carros e pilotos para tentar bater a concorrência na prova que é conhecida como a “corrida às nuvens”, uma vez que a linha de meta está a uma altitude de 4302 metros, mais do dobro da Serra da Estrela. A maioria dos inscritos para esta prova com 19,9 km e 156 curvas ainda não são conhecidos, mas sabe-se já que vai estar à partida um Mazda muito curioso.

O veículo em causa é um Mazda 3 da última geração, mas desta vez com tracção traseira, ao contrário de todos os restantes. O “pai” do projecto é o neozelandês Michael Widdett, um especialista em carros de drift, que também também tem muita experiência acumulada em motores rotativos tipo Wankel, tecnologia que a Mazda está a tentar fazer regressar à ribalta.

O conceito por detrás deste Mazda 3 de Mad Mike é conceber um carro de competição com quatro portas, quatro lugares, um motor Wankel com quatro rotores e 1217 cv. O modelo irá participar na categoria “protótipos com tracção traseira”, o que nas mãos de um especialista de drift, é garantia de espectáculo montanha acima. Os apêndices aerodinâmicos para incrementar o apoio à frente e atrás, colocando o Mazda 3 à estrada, incrementarão a eficácia.