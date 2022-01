A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) apelou esta segunda-feira às dioceses e organismos católicos nacionais para que participam na jornada de oração pela paz na Ucrânia que o Papa Francisco convocou para quarta-feira.

Pede-se a todas as Dioceses e organismos eclesiais que estejam em sintonia com a intenção do Santo Padre, assumindo o dia 26 de janeiro como um dia de oração pela paz, na solidariedade fraterna com o povo ucraniano e com os cristãos e os bispos da Ucrânia, lê-se numa nota do secretariado da CEP citada pela agência Ecclesia.

No texto, a CEP recorda que, na sexta-feira, os bispos da Europa já haviam expressado exprimiram a mesma intenção.

No domingo, o Papa Francisco mostrou-se preocupado com a situação na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, devido à escalada de tensão, e alertou para possíveis repercussões na segurança do continente europeu.

“Sigo com preocupação o aumento das tensões que ameaçam provocar um novo golpe na paz na Ucrânia e põem em discussão a segurança no continente europeu com repercussões ainda mais vastas”, alertou, a partir da janela do Palácio Apostólico, na oração do Angelus.

Diante dos fiéis que o ouviam na Praça de São Pedro, em Roma, Francisco fez um apelo “fervoroso” a “todas as pessoas de boa vontade” para rezarem e pedirem a Deus que “toda a ação e iniciativa política esteja ao serviço da fraternidade humana” e não ao lado de “interesses partidários”.

“Aqueles que perseguem os seus objetivos à custa dos outros desprezam a sua própria vocação como seres humanos, porque somos todos irmãos criados”, disse o pontífice, antes de convocar um dia mundial de oração pela paz na Ucrânia na próxima quarta-feira, dia 26 de janeiro.