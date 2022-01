Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Juntamente com a Toyota, a Mazda estabeleceu no Alabama (EUA) uma nova fábrica equipada com tecnologia de ponta e com a capacidade de produzir anualmente 300 mil veículos, 150.000 para cada uma das marcas. É de lá que vai sair o novo crossover compacto do fabricante de Hiroshima, o CX-50, destinado exclusivamente ao mercado norte-americano. A produção já arrancou.

Este novo modelo, revelado em Novembro passado, dá o pontapé de saída na ampliação do portefólio da marca, com o reforço da oferta SUV, num movimento que se estenderá também à Europa, nos próximos dois anos, com o lançamento dos CX-60 e CX-80. O primeiro, com duas filas de bancos, assumirá dimensões acima do actual CX-5, posicionando-se por isso no segmento D. Conforme aqui indicámos, deverá ser lançado no segundo semestre deste ano. Um ano mais tarde será a vez de introduzir o maior CX-80, capaz de acomodar até sete ocupantes nas suas três filas de bancos. Ambos usufruem de uma nova plataforma, o que permitirá à marca japonesa equipá-los com grupos propulsores híbridos plug-in, a gasolina e eléctricos, pois as regras antipoluição estabelecidas por Bruxelas assim o impõem. Segundo a marca, “combinando uma elevada potência e baixas emissões, estará também disponível um motor Skyactiv-X de nova geração, numa configuração de seis cilindros em linha, com ignição por compressão, bem como um bloco Diesel Skyactiv-D com tecnologia mild hybrid de 48V”.

Quanto ao CX-50 que ficará por terras do Tio Sam, recorre à mesma plataforma dos Mazda3 e CX-30, estando equipado com o 2.5 Skyactiv-G, numa versão sobrealimentada com 254 cv e 434 Nm e outra naturalmente aspirada (190 cv e 252 Nm). Sempre acoplado a uma caixa automática de seis relações e com tracção integral de série.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Está prometida ainda uma versão híbrida com tecnologia da Toyota, pelo que este CX-50 tem a particularidade de dar continuidade à parceria da Mazda com o gigante japonês, o maior construtor de automóveis do mundo. Esse entendimento não só deu origem ao Mazda2 Hybrid – uma espécie de rebadge do Yaris que começará a ser comercializado no Velho Continente na próxima Primavera –, como levou os dois fabricantes a unirem-se numa joint venture 50:50, a Mazda Toyota Manufacturing (MTM). Além da nova fábrica no Alabama, esta associação prevê “o desenvolvimento partilhado de tecnologia para veículos eléctricos e conectados, bem como para avançados sistemas de segurança”. Pode ver em baixo a nova unidade de produção: