Um banho rosa por todo o país com uma única exceção, derrotas históricas à esquerda de antigos bastiões da CDU, o fenómeno Chega disseminado por quase metade dos distritos, o CDS e o PAN fora do Parlamento. É este o resumo de uma noite que se explica também pelos fenómenos locais que se registaram esta noite.

Aveiro: CDS sem eleitos pela segunda vez, queda abrupta do Bloco e estreia do Chega

O PS voltou a ser o partido mais votado em Aveiro, aumentando a diferença em relação ao PSD de 2.700 para quase 14.000 votos e ganhando mais um deputado em relação a 2019 à semelhança do que aconteceu com os sociais-democratas. No entanto, estas foram eleições marcantes no distrito por três outros motivos: o Bloco perde os dois deputados com uma redução de mais de metade a nível de votos (de 35.068 para 16.700) e não consegue eleger pela primeira vez desde 2009; o CDS fica com a votação mais baixa de sempre e falha pela segunda vez a eleição de um deputado (a primeira tinha sido em 1987 mas com 5,3% e 18.974 votos contra apenas 2,46% e 8.962 votos agora); o Chega passa de 2.600 para 20.546 votos e elege pela primeira vez um deputado pelo distrito de Aveiro, neste caso Jorge Rodrigues de Jesus.

Évora: um líder parlamentar de fora numa derrota histórica da CDU

A primeira grande queda da noite tinha sido a de António Filipe em Santarém, a segunda chegou de Évora com João Oliveira, líder da bancada parlamentar, a não ser também eleito – e também aqui a CDU, sozinha ou em coligação, falhou pela primeira vez a eleição no distrito. Mesmo sem ter uma votação muito maior do que em 2019, o vencedor em Évora acabou por ser o PSD que, alcançando mais 3.965 votos do que nas últimas legislativas, volta a eleger no distrito (Sónia Ramos). O PS conseguiu cresceu cerca de 6.500 votos mas manteve os dois deputados, ao passo que o Chega passa de 1.645 para 7.222 ainda longe da fasquia para alcançar um eleito. A CDU cai de 13.980 votos, que serviu para eleger, para apenas 11.494.

Leiria: PS consegue maior vitória de sempre e Chega segura décima vaga

O PS conseguiu uma das maiores vitórias da noite em Leiria, onde nas primeiras eleições de 1975 igualou o número de deputados do PSD com menos 221 votos (69.457-69.236): pela primeira vez os socialistas tiveram o maior resultado no distrito a nível de eleitos, com cinco deputados contra apenas quatro do PSD. Dois fatores que desequilibraram a balança: o PS ganhou mais 15.000 votos do que nas últimas eleições e o PSD curiosamente também subiu de 74.961 para 81.778 mas o Chega cresceu de 3.321 para 18.918, o que valeu ao partido liderado por André Ventura o décimo eleito da noite no distrito.

Santarém: CDU falha pela primeira vez eleição, Chega com seis vezes mais votos

António Filipe foi um rosto que corporiza uma das maiores derrotas da CDU esta noite: pela primeira vez o partido, sozinha ou em coligação, falhou a eleição de pelo menos um deputado por um distrito onde chegou a conseguir três em 1979 e 1983. Ainda assim, e olhando para os números, percebe-se a queda com aquilo que foram dois fenómenos paralelos: a CDU perdeu cerca de metade dos votos entre 2015 e 2022, caindo mais de 3.800 votos em relação às últimas legislativas; o Chega conseguiu seis vezes mais do que no último sufrágio, passando de 4.210 para 23.813 votos, o que valeu a inédita eleição Pedro Frazão no distrito. Na outra alteração em relação às últimas legislativas, o Bloco perde o deputado que tinha e o PS ganha mais um.

Viseu: a mesma divisão de deputados com o maior resultado de sempre do PS

PS e PSD voltam a conseguir eleger quatro deputados cada no distrito de Viseu mas com um número total de votos que mostra também uma viragem histórica: os quase 10.000 votos a mais dos socialistas em relação aos sociais-democratas são um recorde, tendo em conta que apenas por uma vez tiveram uma votação maior (em 2005, com 449 votos a mais). Mais: se o PSD teve ainda assim mais 3.515 votos do que em 2019, o PS alcançou quase mais 14.000 votos em relação às últimas legislativas. Para se ter noção da hegemonia que o PSD chegou a ter no distrito, em 1987 os sociais-democratas ganharam 8-2 em deputados (64,1%-17.9%).