Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os veículos fabricados pelos britânicos da Rolls-Royce são exímios na exuberância dos materiais e na qualidade dos acabamentos, trunfos associados a uma linha pesada, mas que transpira luxo e sofisticação. E todos exibem no capot do motor, logo por cima da grelha frontal, o Spirit of Ecstasy, a tradicional escultura de uma mulher alada que embeleza os modelos da marca. Mas os veículos eléctricos que vêm aí obrigam a um maior apuro aerodinâmico, pelo que o construtor inglês aproveitou as celebrações do 111º aniversário para introduzir uma versão mais aerodinâmica do ornamento.

Um Rolls-Royce moderno, como o Ghost, anuncia um Cx próximo de 0,40, um valor aceitável para um modelo animado por um motor a combustão, mas inaceitável para um veículo eléctrico, que necessita de uma aerodinâmica mais eficiente para maximizar a autonomia. O primeiro eléctrico do construtor, o Spectre EV, está previsto para 2023, com o construtor a prever para o seu primeiro modelo a bateria um Cx de somente 0,26.

Para facilitar a comparação, este é o Spirit of Ecstasy original e menos aerodinâmico 3 fotos

Esta redução do Cx só foi possível graças a um cuidado generalizado, o que passou por soluções como uma frente mais baixa e menos vertical, toda a parte inferior carenada e uma grelha fechada para diminuir a entrada de ar para a refrigeração, algo em que os eléctricos são menos exigentes. O Spirit Of Ecstasy também foi obrigado a contribuir, com a nova estatueta a exibir uma altura de 8,27 cm, sendo por isso 1,7 cm mais pequena, com as asas – que na realidade é a roupa, envolvendo os braços – a apresentarem menos protuberâncias para optimizar a penetração através do ar.

Depois de garantir que o antigo Spirit Of Ecstasy vai continuar ao serviço dos modelos com motor de combustão e apenas os Rolls eléctricos vão recorrer à nova escultura, o CEO da marca, Torsten Müller-Ötvös, realça que a estatueta “é mais do que apenas um símbolo, é o espírito da marca e um motivo de orgulho dos nossos clientes”.