Em atualização

Os serviços da operadora de telecomunicações Vodafone encontram-se, neste momento, com vários problemas técnicos em Portugal, com os utilizadores a reportar falhas no serviço de internet, telefone e televisão.

Numa nota enviada ao Observador, a Vodafone confirma os problema técnicos, assegurando que a “situação está a ser averiguada com elevada prioridade”.

Também no Twitter, a Vodafone confirmou o problema, que está “identificado”, indicando que está em “fase de resolução pela área técnica”. A operadora lamenta ainda os “incómodos causados”.

Olá, a situação encontra-se já identificada em em fase de resolução pela área técnica. Agradecemos a compreensão e lamentamos os incómodos causados. Obrigada — Vodafone Portugal (@VodafonePT) February 7, 2022

Neste momento, é o assunto mais falado no Twitter em Portugal com mais de 5.400 tweets.

Os problemas começaram a ser detetados por volta das 21h00.

De acordo com o portal Downdetector, que monitoriza falhas em sites, já se reportaram mais de sete mil queixas.