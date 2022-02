Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Na carta que assinalou os 70 anos no trono britânico, Isabel II expressou o desejo de que Camilla, casada com o príncipe Carlos desde 2005, tenha o título de rainha consorte “quando chegar a hora”. Uma decisão que William, o duque de Cambridge, “apoia” e “respeita”, mesmo que a relação entre enteado e madrasta nem sempre tenha corrido da melhor forma.

De acordo com o Daily Mail, que cita uma fonte do Palácio de Buckingham, o príncipe William, que também é herdeiro ao trono, não fez parte desta tomada de decisão, mas “respeita” a lógica por detrás da escolha da atual monarca. Terá, aliás, discutido o tema com o pai e terá dado a sua bênção.

Nada que tenha sido fácil para o filho mais velho de Carlos, com a mesma fonte a esclarecer que, nos primeiros anos após o casamento de Carlos e Camilla, existiram “grandes zangas familiares”. “Na altura, William não tinha a melhor relação com o pai”, uma realidade muito diferente de hoje, ainda que continue a não ser “particularmente próximo” da madrasta.

O mesmo jornal assinala que, até agora, não há qualquer comentário por parte de Harry. Os Sussex não celebraram publicamente o Jubileu de Platina, assinalado a 6 de fevereiro, o mesmo dia em que, em 1952, morreu Jorge VI, pai da atual monarca.

No início da semana era ainda notícia que o príncipe Carlos terá mudado os seus votos da coroação há alguns anos de forma a incluírem a “rainha Camilla”, e que já na altura tinha contado com a aprovação de Isabel II. Foi ainda revelado que, na cerimónia de coroação do príncipe Carlos, Camilla irá usar a coroa que a rainha mãe usou na coroação do marido em 1937.

Já na noite de segunda-feira, surgiram relatos que de Carlos poderá mudar-se para o Palácio de Buckingham quando for rei, isto depois de rumores de que os Cambridge poderão trocar Londres pelo Castelo de Windsor, onde a rainha Isabel II tem passado mais tempo, sobretudo após o começo da pandemia. Certo é que o Palácio de Buckingham está a ser remodelado, obras financiadas pelos contribuintes e que rondam as 370 milhões de libras (tem 775 quartos).