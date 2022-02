Por breves segundos o eurodeputado búlgaro Angel Dzhambaski, do partido nacionalista IMRO, fez o que parece ser uma saudação nazi em pleno Parlamento Europeu. “Nunca permitiremos que nos digam o que dizer e o que fazer. Viva a Bulgária, a Hungria, Orbán, Fidesz e a Europa dos Estados-nação”: assumiu durante a sua intervenção no debate desta quarta-feira, minutos antes de efetuar o gesto registado em vídeo. E que o próprio, agora, recusa ter sido uma saudação nazi.

As palavras que entoou estão relacionadas com a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia que contempla a retenção de fundos comunitários destinados a países que violem o Estado de Direito. É uma “abominação”, reforçou Angel Dzhambaski, no Twitter.

Today's ruling of the #ECJ is an abomination. There is no sane person who thinks that #HU ???????? or #PL ???????? have no functioning #RuleofLaw . Instead you use it as a whip against the nation states you despise. Long live the nation states of #Europe ! pic.twitter.com/eE8ShN5Rwh

“Uma saudação fascista no Parlamento Europeu é inaceitável para mim”, reagiu a presidente do respetivo órgão, Roberta Metsola, na mesma rede social. Como “casa da democracia”, o gesto “ofende a todos na Europa”, pois “faz parte do capítulo mais negro da História e deve permanecer lá”.

A fascist salute in the European Parliament is unacceptable to me – always and everywhere.

It offends me and everyone else in Europe.

We stand for the opposite.

We are the House of democracy.

That gesture is from the darkest chapter of our history and must be left there.

— Roberta Metsola (@RobertaMetsola) February 16, 2022