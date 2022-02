Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um vídeo divulgado nas redes sociais que mostra padres gregos ortodoxos do Chipre a ser treinados por militares da Guarda Nacional Cipriota causou revolta no lado turco — ocupado — do país.

Os padres foram esta terça-feira ensinados pelos militares a manobrar armas de fogo pesadas, como HK-11 e G3-A3, e treinaram disparos contra alvos, conta o Cyprus Mail.

Não é surpreendente para a Igreja Ortodoxa Grega, que não poupa a meios para manter a animosidade ativa contra a existência turca na ilha, em envolver-se em atos provocadores como este”, afirmou um comunicado das autoridades do lado turco, segundo o jornal pró-governamental da Turquia Daily Sabah. “Condenamos estes treinos de tiro em todas as vertentes, que chegou inclusive a premiar os melhores padres atiradores”, conta ainda o jornal.

O governo autoproclamado da República Turca do Norte do Chipre ocupou o lado norte da ilha em 1976, e é apenas reconhecido pela Turquia.

Ainda segundo os cipriotas turcos, a Igreja Ortodoxa Grega já tinha desempenhado exercícios idênticos, além de ter financiado o Exército Nacional Grego-Cipriota. “É de extrema importância verificar que os atores internacionais, supostamente apoiantes de um acordo na ilha, permanecem silenciosos perante estas filmagens.”

Segundo o The National Herald, o líder da República Turca do Norte do Chipre, Ersin Tatar colocou de parte qualquer hipótese de diálogo em relação à unificação da ilha, tendo exigido, contudo, que a Organização das Nações Unidas reconheça o território ocupado.