(Em atualização)

A rede da SIBS está a registar “alguns constrangimentos” que estão a impedir os pagamentos através de terminais automáticos (TPA) em todo o país.

“A SIBS confirma a existência de alguns constrangimentos na rede de TPA [terminal de pagamento automático], nos últimos minutos, estando a encetar todos os esforços para ultrapassar esta situação. Lamentamos os constrangimentos que possam ser causados”, disse fonte oficial da empresa, em resposta ao Observador. A empresa ainda não referiu quais as causas do problema. É, no entanto, possível levantar dinheiro nas caixas automáticas e usar o MBWay normalmente, assegura a mesma fonte.

Na rede social Twitter são já vários os relatos de utilizadores que se queixam de filas a acumular nos supermercados por não ser possível pagar com multibanco. Foi nesse sentido que o Observador também tentou contactar a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) para perceber de que forma os constrangimentos estão a afetar os supermercados, mas aguarda resposta.