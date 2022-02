Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um grupo de cientistas portugueses quer experimentar o tratamento do cancro com medicamentos reaproveitados, que não estão indicados no tratamento de doenças oncológicos, noticia o Jornal de Notícias. A ideia é repetir o que foi feito com a Covid-19 quando a dexametasona (um corticosteroide normalmente utilizado para tratar inflamações) entrou na lista de fármacos recomendados contra aquela doença.

Nuno Vale, criador da Cátedra de Inovação em Oncologia e da OncoPharma, os grupos de investigação por trás dos ensaios clínicos, explicou ao Jornal de Notícias como funcionarão os testes: ” Comparamos um fármaco de referência em oncologia com um fármaco para outra terapêutica, por exemplo um antiviral, para percebermos o efeito desses fármacos combinados“.

Tanto a Cátedra como a OncoPharma são promovidas pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Os ensaios clínico serão financiadas pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e pela Janssen em 330 mil euros, prossegue o Jornal de Notícias. O grupo de investigação inclui 15 investigadores, que esperam aumentar a morte de células tumorais em 60% a 70% com o cocktail de medicamentos.

O tratamento é “testado em células modelo de cancro, de vários tipos”, disse Nuno Vale ao Jornal de Notícias. Se a proposta do ensaio clínico for aceite pela Comissão de Ética, os investigadores experimentarão a combinação de medicamentos em 500 doentes numa primeira fase, com o apoio de investigadores do Hospital de São João.