O parlamento ucraniano aprovou esta quarta-feira um projeto de lei que vai dar aos ucranianos o direito de transportarem consigo armas de fogo para defesa pessoal, noticia a agência Reuters.

“A adoção desta lei é completamente do interesse do estado e da sociedade”, lê-se numa nota dos autores do projeto de lei citada pela Reuters.

O mesmo texto diz que a lei era necessária devido às “ameaças e perigos existentes para os cidadãos da Ucrânia”.

Ao longo dos últimos meses, civis ucranianos têm treinado ao lado das forças armadas para aprenderem como combater em caso de invasão russa.



Esta semana, o Presidente ucraniano já convocou os militares na reserva para um serviço militar de um ano, mas disse que ainda não era preciso avançar para uma mobilização geral da população.