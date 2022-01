Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Com a hipótese de uma invasão russa à Ucrânia, os cidadãos do país da Europa de Leste têm procurado preparar-se para a eventualidade de uma guerra. Para muitos, esta preparação passa por treino militar regular, na tentativa de integrar uma força paramilitar que auxilie o exército ucraniano, e que permita aumentar os números em relação aos soldados russos.

Nos arredores de Kiev, capital da Ucrânia, dezenas de civis — alguns deles ex-soldados do exército soviético, outros pertencentes às reservas do exército, e alguns rostos jovens que nunca tinham pegado numa arma — reúnem-se semanalmente, aos sábados, para realizarem exercícios militares.

Treinados por ex-militares, os civis que participam nestes exercícios podem inclusive integrar a estratégia de defesa da Ucrânia em caso de ataque por parte da Rússia. Muitos dos voluntários, sem qualquer arma à sua disposição, utilizam armas simuladas, construídas com tábuas de madeira, para que possam realizar de forma realista os exercícios de preparação militar.

Segundo o Wall Street Journal, uma nova lei aprovada a 1 de janeiro procurou organizar estes corpos paramilitares que dedicam o seu dia-a-dia a profissões civis. As organizações que treinam a população ucraniana deverão registar-se num portal do governo, e os voluntários dos treinos terão os seus registos verificados. O treino passou a ser também orientado segundo diretrizes do exército ucraniano.

Assim, explica o jornal, não competiria aos civis a decisão de lutar. Após uma declaração de guerra por parte do Presidente da Ucrânia, e aprovada pelo parlamento, seriam as forças armadas ucranianas quem decidiria o raio de ação dos combatentes civis.

O gatilho não seria deles”, explicou o General Victor Muzhenko, antigo comandante das forças armadas ucranianas. “O gatilho seria dos militares, que diriam ‘peguem nas vossas armas e vão para este sítio'”, explicou.

Em dezembro, o Instituto Internacional de Sociologia de Kiev estimou que um terço dos ucranianos estaria disposto a montar uma resistência armada à invasão russa.

Veja na fotogaleria acima os exercícios que os voluntários de Kiev têm realizado nos arredores da capital ucraniana, todos os fins de semana.