Três ex-polícias de Minneapolis, que assistiram à morte de George Floyd, foram esta quinta-feira considerados culpados por violação dos direitos civis do homem de 46 anos que morreu em 2020. Até à sentença, os três antigos agentes vão permanecer em liberdade, sob fiança.

Na altura da morte de Floyd, estes três agentes estavam presentes no local e nada fizeram para impedir que o colega Derek Chauvin pressionasse o seu joelho sob o pescoço do afroamericano. Aliás, na altura da detenção, um deles ajoelhou-se sobre as costas de Floyd, outros segurou-lhe as pernas e o terceiro agente garantiu que as pessoas presentes se mantinham afastadas.

O tribunal considerou então que Tou Thao, J. Alexander Kueng e Thomas Lane mostraram uma “indiferença deliberada” perante o que estava a acontecer a George Floyd. E dois dos três antigos agentes, a Thao e Kueng foram ainda considerados culpados de não impedir o uso de força do colega sobre a vítima.

No ano passado, Chauvin foi condenado por homicídio do cidadão afroamericano