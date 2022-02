Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O mayor de Kiev, Viatli Klitschko, ex-campeão mundial de boxe na categoria pesos-pesados, afirmou estar pronto para se juntar aos militares ucranianos na defesa do país. Numa mensagem publicada no Twitter, o presidente da câmara da capital ucraniana, de 50 anos, no cargo desde 2014, declarou que “a sede operacional da capital tinha decidido várias medidas relacionadas com a agressão russa [a Kiev]“.

Київ в умовах воєнного стану — оперативний штаб столиці оголосив низку рішень в зв’язку з агресією pic.twitter.com/Kgv1D9kfLy — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) February 24, 2022

Questionado na quinta-feira de manhã, segundo o Telegraph, sobre se estaria pronto para lutar, Vitali Klitschko afirmou estar pronto para se juntar aos militares e aos civis na luta contra as tropas russas.

Não tenho outra escolha. Tenho de o fazer. Estarei a lutar. Acredito na Ucrânia, acredito no meu país e acredito no meu povo”, afirmou o ex-pugilista.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Também o seu irmão Wladimir Klitschko, de 45 a anos — e também ele um ex-campeão mundial de boxe na mesma categoria que Vitali — vai juntar-se à luta, depois de se ter inscrito na reserva do exército ucraniano da cidade de Kiev.

“Estou a escrever-vos de Kiev, da capital de um país em guerra, um país atacado e invadido por todos os lados”, afirmou Wladimir numa publicação do Linkedin. “Não é a ‘guerra da Ucrânia’, é a guerra de Putin.”

A um distrito daqui, a minha filha frequenta a escola. É o amor, o amor pela minha cidade, a minha casa, a minha família, os meus vizinhos, a minha filha que me trouxe até aqui, e [foi por esse amor] que eu tomei a iniciativa [de lutar por Kiev] e faço agora parte da defesa do território”, explicou o pugilista mais novo, segundo o Telegraph.

Em 2014, os irmãos Klitschko foram figuras de destaque nos protestos contra a proximidade do então governo ucraniano à Rússia. No mesmo ano, além de se ter tornado no mayor da capital ucraniana, Vitali Klitschko tornou-se o chefe da Administração Central de Kiev, explicou a ESPN.

Dois autênticos heróis na luta pela democracia na Ucrânia, cada um dos ex-pugilistas, que passou de Rocky Balboa a Rambo, foi felicitado pelo ator que deu vida ao “Exterminador Implacável”.

Vitali e Wladimir Klitschko, estou a pensar em vocês, meus amigos. Vocês foram os meus heróis no ringue e são os meus heróis agora”, afirmou o ator, ex-fisiculturista e ex-senador do Estado da Califórnia, Arnold Schwarzenegger na rede social Twitter.

Vitali and Wladimir @Klitschko, I am thinking of you, my friends. You were my heroes in the ring and you’re my heroes now. https://t.co/hR5U5llTwS — Arnold (@Schwarzenegger) February 25, 2022

Os dois irmãos pugilistas estrearam-se profissionalmente no boxe em 1996, em Hamburgo, de acordo com o ABC. Em três anos, Vitali Klitschko somou 27 vitórias consecutivas — todas por K.O. — e tornou-se campeão mundial em 1999. Wladimir Klitschko chegou também a ganhar o ouro nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, no mesmo ano em que se estreou na carreira profissional.

Veja na fotogaleria alguns dos momentos, dentro e fora do ringue, partilhados pelos irmãos Klitschko .