Manuel Vilas continua à procura da beleza em todas as coisas: "A palavra certa é essa: equilíbrio"

Se Salvador é D. Quixote, é idealista, Montserrat é Sancho Pança, vive com os pés assentes na realidade. Divorciada sem poder ver o filho que vive na Alemanha, por vontade do ex-marido, Montserrat vive no limbo entre a dor de não poder ver o filho e a dor de esquecer o filho para não sentir dor. Porque nesta situação até a não dor é dor. Tem 45 anos e não tem família, deixou de ter contacto com a mãe e o irmão há muito tempo.

Montserrat é também, na cabeça de Salvador, Altisidora, a jovem nobre e confiante que tenta seduzir D. Quixote para seu bel-prazer, sem sucesso. Esta dupla definição revela as inseguranças de Salvador para com Montserrat, uma mulher madura e independente, e colocam-no com um pé na paixão, no fulgor iniciático, no erotismo, e com o outro na intimidade, na estabilidade emocional, no passado em comum. “Quando ela é uma mulher real, trabalha no minimercado, é Montserrat. Quando ela está apenas ao serviço do amor, quando é a sua grande amante, é Altisidora”, explica Manuel Vilas. “Às vezes, ele não sabe bem quem ela é, por isso momentos em que lhe chama Montserrat Altisidora. Não sabe se ela é a mulher real ou a mulher ideal, que inventou. Isso é bonito, porque é uma ilusão que ele tem de que essa mulher seja a beleza absoluta. Creio que todos temos de procurar algo maravilhoso para as nossas vidas.”

Os beijos, no que têm de físico, de carnal, de fluídos, de cheiros, são também uma metáfora do ato de aproximação entre dois seres atraídos um pelo outro: dois seres com muita vida às costas, os beijos fazem deles dois animais, a lamber as feridas um do outro. “Vamos fazer amor, mas tudo é puro e digno. Tento que o seja. Talvez o melhor modo de sermos dignos seja evitarmos mutuamente a nossa imagem, como se fôssemos uma mesma pessoa, e não duas”, escreve Vilas em Os Beijos. “Estamos dentro do amor?/ É isso ser livre?/ Já não se ouve o mundo, já não se ouvem as notícias, a televisão já não fala. Há um silêncio cósmico.”