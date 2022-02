Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No quarto dia da invasão da Rússia à Ucrânia, Kiev continua a resistir, apesar dos relatos de várias explosões na capital ucraniana durante a noite de sábado e a madrugada deste domingo. Fica aqui um ponto da situação cronológico, atualizado ao longo do dia, enquanto continuamos a acompanhar os desenvolvimentos, minuto a minuto, no nosso liveblog que pode encontrar neste link.

O que aconteceu durante a madrugada?

Em Kharkiv, a noite começou com vários ataques aéreos de grandes dimensões, que se prolongaram durante a madrugada. O dia de domingo ainda estava no início e já tinha sido anunciado que as forças militares russas já tinham conseguido entrar nesta cidade, que é a segunda maior da Ucrânia. Apesar dos avanços russos, as Forças Armadas ucranianas garantem que estão nas ruas a lutar pelo território.

Ainda não existe uma confirmação de que tenham entrado, mas as forças militares russas já conseguiram, pelo menos, cercar também outras duas cidades: Kherson e Berdyansk.

Até agora, a Ucrânia tem conseguido manter Kiev, mas durante a madrugada registaram-se vários bombardeamentos, com fortes explosões. Um desses bombardeamentos atingiu um hospital pediátrico e, pelo menos, uma criança de seis anos terá perdido a vida.

Segundo as contas do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, mais de 150 mil pessoas já fugiram da Ucrânia.

A Austrália mudou de ideias e anunciou que vai financiar equipamento militar letal para a Ucrânia.

Já ao início desta manhã, começaram a surgir informações de uma possível negociação com a agência estatal russa RIA Novosti a anunciar que tinha sido enviada uma delegação da Rússia para a sua aliada Bielorrússia a fim de sentar à mesa com Ucrânia para conversações. O porta-voz do governo Dmitry Peskov disse estarem “prontos para iniciar negociações”. Zelensky já respondeu. Não recusou negociar, mas rejeitou qualquer conversa em terreno aliado ao país que está a invadir o território ucraniano.

Um dos conselheiros de Zelensky falou também sobre uma possível negociação e classificou a viagem da delegação russa como “propaganda”. A Ucrânia quer apenas negociações “reais”, sem ultimatos, referiu.

