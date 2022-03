Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Com a invasão das tropas russas à Ucrânia, no dia 24 de fevereiro, várias foram as cidades atingidas por bombardeamentos do exército russo.

Em alguns locais, como Kiev e Kharkiv — a segunda maior cidade da Ucrânia depois da capital — as pessoas têm procurado proteção no subterrâneo, em bunkers, caves de edifícios, e sobretudo nas estações de metro das duas cidades.

Mas, ainda que estes abrigos ofereçam proteção das bombas russas, muitos cidadãos ucranianos deparam-se, de madrugada, com os seus apartamentos destruídos, e as ruas onde outrora passeavam no seu dia a dia normal estão agora cobertas de escombros.

Veja na fotogaleria acima, partilhada pelo Parlamento da Ucrânia na rede social Twitter, a diferença, em algumas cidades ucranianas, do antes e depois do início da guerra.