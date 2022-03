Miguel Oliveira sai de 14.º no Grande Prémio do Qatar, a primeira corrida do Mundial 2022 em MotoGP

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Era a primeira corrida do ano, a primeira qualificação do ano e o primeiro teste de fogo do ano. Em Losail, no Qatar, Miguel Oliveira deu o pontapé de saída para o Mundial de 2022 em MotoGP mas acabou por não conseguir ficar nos 10 primeiros da grelha de partida para o primeiro Grande Prémio da temporada, assegurando o 14.º melhor tempo do fim de semana.

Ainda na sexta-feira, nos primeiros treinos livres, o piloto português ficou a escassos 82 milésimos do apuramento direto para a Q2 da qualificação, terminando com o 13.º melhor tempo mas com boas indicações para a terceira e última sessão, marcada já para este sábado. “Foi um dia em que terminámos perto do top 10 na segunda sessão. O objetivo era fazer os tempos rápidos hoje, porque era quando tínhamos as melhores condições. Mas não foi o suficiente. Sinto-me bem com a mota, estou a divertir-me, mas falta uma décima ou outra. Sabemos que o Qatar é uma pista difícil para nós. Vamos tentar tirar o máximo possível da mota que temos. É difícil ver qual é o que tem melhor ritmo que o outro. As diferenças de tempo não são muitas mas as diferenças de temperatura e de vento podem mudar muito a pista. No início da sessão a pista não estava má, o que me faz pensar que amanhã, na FP3, posso tentar melhorar”, explicou Miguel Oliveira, cujo otimismo acabou por não ter consequências práticas.