Um raro urso pardo, famoso por invadir uma padaria para comer bolachas, foi capturado na região italiana de Abruzzo na tarde deste domingo. O procedimento consistiu em atrai-lo com isca para caminhar até à armadilha e, depois, foi anestesiado para ser transportado até à reserva natural na província de Chieti.

Carinhosamente conhecido como Juan Carrito entre os residentes da vila montanhosa de Roccaraso (Itália), a sua detenção era “necessária”, garantiu o diretor do Parque Nacional de Maiella, Lucio Zazzara.

A intervenção foi necessária para proteger o urso e mantê-lo afastado de situações potencialmente perigosas e, em geral, de um ambiente onde ele se alimentava quase exclusivamente de lixo há imenso tempo”, justificou, cita-o a agência ANSA.

A estadia de Juan Carrito em Palena deverá ser temporária e será monitorizada 24 horas através de videovigilância. “Agora a prioridade é trabalhar no seu regresso à natureza, implementando os procedimentos que permitirão que tal aconteça”, prosseguiu Zazzara.

Só que esta decisão não agradou aos ativistas pelos direitos dos animais. Um residente de Roccaraso, Luigi Liberatore, lançou uma petição contra o cativeiro do urso marsicano que, no momento de publicação deste artigo, somava já 1.047 assinaturas. “Juan Carrito nunca fez mal a ninguém (…) Se a população não foi suficientemente sensibilizada pelas autoridades sobre como conviver pacificamente [com o animal], a culpa não é do urso”, comentou Liberatore ao AbruzzoLive.

Já para a World Wildlife Fund (WWF) italiana, a captura de Juan Carrito representou um “sinal de alarme” para aqueles que se preocupam com a espécie. “Mesmo com a consciencialização de que esta situação complexa não tem soluções simples, resta perguntar se foi feito tudo para evitar este triste movimento“, em comunicado.

Em 2019, a organização alertou que o urso marsicano estava em perigo de extinção, sublinhando que a população diminuiu nos últimos 25 anos, com 63% das mortes atribuídas à caça ilegal ou a atropelamentos.