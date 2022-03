As forças russas atacaram com um míssil, na noite desta quinta-feira, o Instituto de Física e Tecnologia de Kharkiv, que possui um reator nuclear experimental, informa o Parlamento ucraniano no Twitter. A explosão causou um incêndio num hostel nos arredores, que ainda continua a deflagrar.

???? Russia just attacked #Kharkiv Institute of Physics and Technology Experimental nuclear reactor is located inside. The shelling caused a fire in a neighbouring hostel; the fight continues. #StopRussia #StopRussia #ClosetheSkyoverUkraine pic.twitter.com/H88CYHGl9C

De acordo com o Centro de Comunicações Estratégicas e Segurança da Informação da Ucrânia na sua conta do Twitter, há testemunhas no local que reportaram um “incêndio” num “edifício” do instituto, que incluiu equipamento que, “se danificado”, pode levar à “poluição radioativa do ambiente”.

In Kharkiv, eyewitnesses report a fire in the building of Kharkiv Institute of Physics and Technology.

The building contains equipment which, if damaged, can lead to radioactive pollution of the environment. #StopRussia

— Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) March 10, 2022