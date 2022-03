Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Sonhos com a queda de dentes, cobras, gravidez, casamento e ex-companheiros. Todos estes sonhos são os mais frequentes no mundo. Em Portugal, dos cinco sonhos mencionados, é com cobras que as pessoas sonham mais — como de resto na maioria do mundo.

O estudo foi realizado pela Mornings, plataforma do Reino Unido que se dedica a estudar o sono, desde os seus padrões até aos melhores colchões e almofadas. Para tal, a plataforma utilizou dados de pesquisas online de todo o mundo relativos ao tipo de sonhos que se tem.

O sonho mais comum em todo o mundo tem que ver com cobras — 52 dos 147 países analisados tem este animal como o tópico número um do sonho dos seus habitantes. Já a perda de dentes é o segundo tópico mais presente quando se dorme, com 17 países a registarem este sonho como primeira opção. Neste leque estão países como o Reino Unido e os Estados Unidos da América.

A plataforma foi ainda mais longe, e, com recurso ao site Dreammoods, que utiliza “perspetiva psicológica ou Freudiana”, tentou dar uma breve explicação para cada um dos cinco sonhos mais recorrentes no mundo.

Sonhar com a queda dos dentes pode significar “falta de confiança ou vergonha sobre algum defeito“. A calma neste tipo de sonhos, explicou a plataforma, pode ajudar a perceber como sair desta situação.

Um estudo da Universidade do Colorado descobriu que pessoas que sonham com a perda de dentes “estavam significativamente mais ansiosas e deprimidas, tinham menos autoestima, estavam menos satisfeitas com as suas vidas, com um sentimento de falta de controlo, e sentiam-se mais desamparadas que as pessoas que sonhavam, por exemplo, em voar”.

Já ver uma cobra ou ser mordido por uma no sonho pode significar preocupações ou medos escondidos, e o sonho pode ser uma forma de o subconsciente alertar para algo na vida que não é ainda completamente percetível.

Uma gravidez num sonho representa uma característica da pessoa que está em crescimento, e pode ainda significar o nascimento de uma ideia nova, projeto ou objetivo. O casamento tem que ver com compromisso, harmonia ou uma fase de transição, e é recorrente quando se atravessa uma etapa importante de desenvolvimento pessoal na vida.

Sonhar com ex-companheiros, por seu lado, é sinal de que alguém com quem possamos estar desperte em nós o mesmo tipo de sentimentos que o ex, ou a ex, nos proporcionava. Pode ainda ser um modo de alertar para um padrão comportamental que se está a repetir no atual relacionamento.

De entre outros sonhos mais populares, mas que não ficaram no top cinco, estão, por exemplo, crocodilos, ratos, dinheiro, sexo, carros, sapatos e a morte. Tanto em Angola, como no Brasil e em Moçambique, as cobras, à semelhança de Portugal, foram o sonho mais recorrente.