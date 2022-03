Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Stellantis, grupo resultante da fusão da PSA com a FCA, acaba de anunciar a criação da Stellantis Ventures, o seu primeiro fundo de capital de risco que, numa fase inicial, dispõe de 300 milhões de euros para investir em aspirantes a empreendedores “que se dediquem ao desenvolvimento de tecnologias inovadoras e centradas no cliente, que possam ser implementadas nos sectores automóvel e da mobilidade”, informa a companhia liderada pelo português Carlos Tavares.

O objectivo é impulsionar a inovação por meio do financiamento de startups, mas também agilizar a integração de novas tecnologias em prazos mais apertados – “meses em vez de anos”, realça a nota enviada à imprensa. Isto porque, ao ritmo a que a indústria está a mudar, o quarto maior fabricante de automóveis a nível mundial não pode correr o risco de ficar para trás tecnologicamente. O próprio Chief Technology Officer da Stellantis, Ned Curic, sinaliza a importância de antecipar tendências:

O mercado está a mudar, a tecnologia está a mudar e a forma como nos relacionamos com os nossos clientes está a mudar. A Stellantis Ventures vai acelerar a nossa transformação, à medida que adoptamos novas tecnologias desenvolvidas por startups inovadoras, ao mesmo tempo que fomentamos o seu potencial de crescimento.”

Os 300 milhões que a Stellantis Ventures tenciona canalizar para startups, “como um investidor estratégico”, deverão ir para além da tecnologia embarcada nos veículos dos diversos fabricantes que compõem o grupo. É de esperar igualmente, adianta a companhia, novidades nas áreas do marketing, vendas e financiamento, com o intuito de “transformar as experiências dos clientes”.

Sustentabilidade e competitividade serão também directivas da Stellantis Ventures, esperando-se que este primeiro fundo de capital de risco contribua para que o grupo franco-italo-americano possa evoluir mais rapidamente “para uma companhia tecnológica de mobilidade”, de acordo com Ned Curic.

Os interessados em aceder a parte dos 300 milhões, encontram mais informação aqui.