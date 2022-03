Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ator Arnold Schwarzenegger gravou um vídeo onde pede o fim de uma guerra que considera “ilegal” e em que se dirige diretamente ao presidente russo para lhe pedir que acabe com a invasão à Ucrânia. Numa gravação de mais de nove minutos, o ex-governador da Califórnia apela “aos cidadãos russos e aos soldados russos a combater na Ucrânia que entendam a propaganda e desinformação de que estão a ser alvo“.

Ao presidente Putin, digo: ‘Começou esta guerra. Está a liderar esta guerra. Pode parar esta guerra'”, pede Schwarzenegger.

Num vídeo com legendas em russo e em inglês, ator explica que o objetivo é chegar aos seus “queridos amigos russos” e aos “soldados russos na Ucrânia”. Mas, especialmente, diz que decidiu lançar um apelo público “porque há coisas que estão a acontecer no mundo que estão a ser escondidas“. “Coisas horríveis sobre as quais deviam saber”, diz.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV — Arnold (@Schwarzenegger) March 17, 2022

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Schwarzenegger revela que, “desde que tinha 14 anos” — altura em que conheceu Yuri Petrovich Vlasov, um halterofilista russo, campeão olímpico e mundial que o “inspirou a levantar pesos” —, não sente “nada mais do que afeto e respeito pelo povo russo”. “A força e o coração do povo russo têm-me inspirado sempre. É por isso que espero que me deixem contar a verdade sobre a guerra na Ucrânia e o que está a acontecer lá”, explica.

O ator, de 74 anos, começa então por apontar que a “Ucrânia é um país com um presidente judeu, cujos três irmãos do seu pai foram assassinados por Nazis”, para concluir: “Estão a ver? A Ucrânia não começou esta guerra. Nem nacionalistas ou Nazis”.

Aqueles no poder no Kremlin começaram esta guerra. Isto não é uma guerra do povo russo. Não”, diz.

Schwarzenegger lamenta os vários bombardeamentos na Ucrânia, como aquele que atingiu uma maternidade de Mariupol, e a crise de refugiados que se vive. Mas lamenta também “que centenas de soldados russos [tenham sido] mortos”. “Aqueles que não merecem, de ambos os lados da guerra, vão sofrer“, diz também, referindo-se às sanções impostas à Rússia.

As vossas vidas e os vossos futuros estão a ser sacrificados por uma guerra sem sentido, condenada pelo mundo inteiro. Àqueles no poder no Kremlin, pergunto apenas: porque é que sacrificam estes jovens pelas vossas próprias ambições?”, questiona.

O ator acusa o governo russo de mentir “não só aos seus cidadãos, mas aos seus soldados”. “A alguns dos soldados foi dito que iam lutar contra Nazis. A alguns foi dito que o povo ucraniano os ia saudar como heróis. E a alguns foi dito que iam simplesmente fazer exercícios. Eles nem sequer sabiam que iam para uma guerra“, argumenta.