O antigo presidente da Câmara de Arcos de Valdevez e deputado do PSD, eleito pelo distrito de Viana do Castelo à Assembleia da República, nas I e V legislaturas, Américo de Sequeira, morreu este sábado aos 90 anos, informou aquela autarquia.

“O Município de Arcos de Valdevez informa, com enorme pesar, o falecimento do antigo presidente da Câmara Municipal, Dr. Américo de Sequeira”, lê-se no comunicado publicado na página oficial da Câmara de Arcos de Valdevez no Facebook.

A autarquia, liderada pelo social-democrata João Manuel Esteves, adiantou ter declarado luto municipal e expressado à família o “seu profundo pesar e grande consternação pelo falecimento do Dr. Américo de Sequeira”.

O município acrescentou que, em breve, serão revelados os detalhes relativos às cerimónias fúnebres.

“O Dr. Américo de Sequeira ocupou diversas funções de grande responsabilidade política local e nacional. Foi presidente da Câmara Municipal durante três mandatos [entre 1982 e 1993] e foi presidente da Assembleia Municipal. Foi, igualmente, deputado à Assembleia da República”, lê-se na publicação.

Segundo a autarquia, Américo de Sequeira “liderou o município de Arcos de Valdevez, tendo dado um grande contributo para o desenvolvimento do concelho”.

“A sua partida é uma perda para Arcos de Valdevez”.

Nascido a 1 de janeiro de 1932, Américo de Sequeira foi ainda professor do ensino secundário.

Marcelo Rebelo de Sousa emitiu este sábado uma nota de pesar pelo falecimento do antigo deputado. “Foi uma vida dedicada ao serviço público e em prol da comunidade do Alto Minho”, enalteceu o Presidente da República.