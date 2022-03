Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Marcelo Rebelo de Sousa anunciou esta terça-feira que os membros do próximo Governo deverão ser conhecidos esta quarta-feira à noite, logo após o fim da “contagem dos votos” do círculo eleitoral da Europa e de uma audiência com António Costa.

Em Belém, o Presidente da República disse que na quarta-feira haverá uma sessão dedicada aos 50 anos do 25 de abril, sendo que só que depois deste evento é que Marcelo Rebelo de Sousa revelará o novo Governo.

Sobre Fábio Guerra, o polícia que morreu à morte de uma discoteca em Lisboa, o Presidente da República indicou que “visitou a esquadra onde ele exercia a sua função”. “Tive oportunidade de falar aos seus camaradas e testemunhar o meu reconhecimento pela sua ação”, fazendo uma “referência especial à forma como ele cumpriu a sua missão”.

Além disso, Marcelo Rebelo de Sousa tenciona já esta terça-feira à noite “ir à Covilhã”, de onde Fábio Guerra era natural, para “apresentar os sentimentos à família”, com a qual tem estado em “contacto telefónico”. Revelou também que a “realização da autópsia” do corpo do polícia “está atrasado”: “Isso obriga a que as cerimónias fúnebres sejam posteriores entre amanhã e depois de amanhã”, sendo que, “por razões que são públicas e notórias”, o Presidente da República não “poderá sair de Lisboa” nessas datas.