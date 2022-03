Pelo menos 28 pessoas morreram, incluindo a deputada federal Amina Mohamed, na quarta-feira à noite num duplo ataque do grupo jihadista Al Shabab na cidade de Beledweyne (centro da Somália), confirmaram esta quinta-feira as autoridades.

“Registámos 28 mortos e 35 feridos nos ataques de Beledweyne. A maioria dos feridos será transferida para Mogadíscio para receber tratamento médico”, disse à agência de notícias espanhola EFE o governador da região de Hiran, Ali Jayte Osman.

O grupo Al Shabab reivindicou a responsabilidade pelos ataques.

O primeiro ataque ocorreu junto à base militar de Lamagalaay, um local altamente vigiado onde estava a decorrer a votação para a Câmara Baixa do Parlamento da Somália.

No segundo ataque, um carro-bomba explodiu num hotel próximo, onde estavam hospedados políticos locais e autoridades eleitorais.

Entre os mortos está a deputada Amina Mohamed, que estava nesta zona num ato campanha eleitoral para manter o seu lugar no Parlamento nas eleições legislativas em curso.

O presidente da Somália, Mohamed Abdullahi Mohamed Farmaajo, enviou as suas “mais profundas condolências” à família do deputado e “toda a nação somali”.

A embaixadora da União Europeia (UE) no país africano, Tiina Intelmann, afirmou esta quinta-feira na sua conta da rede social Twitter que “a violência não é um caminho a seguir na Somália”, condenou “o terrorismo e os homicídios”, e enviou suas “condolências à família da deputada Amina Mohamed”.

Violence is not a way forward for #Somalia. #EU condemns terrorism and politically motivated killings. Condolences to the family of MP Amina Mohamed Abdi #Beledweyne @EU_in_Somalia

— Tiina Intelmann (@TiinaIntelmann) March 24, 2022