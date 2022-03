O Esmoler Apostólico, cardeal Konrad Krajewski, que esta sexta-feira, como Legado Pontifício, presidirá na Capelinha das Aparições, em Fátima, à consagração da Rússia e da Ucrânia, disse que com este ato se pretende “expulsar os demónios da guerra”.

“Hoje, no Santuário de Fátima, queremos consagrar a Rússia e Ucrânia a Nossa Senhora, na recitação do Rosário. Queremos expulsar estes demónios da guerra, porque o que está a acontecer, debaixo dos nossos olhos, parece uma coisa diabólica, onde, sem piedade e sem qualquer razão, estão a ser mortas crianças e mulheres”, disse o cardeal Konrad Krajewski, que antes da cerimónia na Capelinha das Aparições falou aos participantes no Congresso Internacional “Maria, Mulher e Mãe”, que decorre até sábado.

Na ocasião, o cardeal polaco disse que os católicos têm “uma arma sofisticada: a oração, o jejum e a esmola”.

“Convido-vos a usar esta arma e vereis que teremos um milagre”, acrescentou.

“Cheguei há uma semana da Ucrânia. No encontro que tivemos com diversos chefes de religiões e confissões, recordámos que a arma mais sofisticada do mundo é a nossa oração, com a qual conseguimos transportar montanhas, inclusivamente a montanha da guerra estúpida. Temos três armas sofisticadas, das quais fala o evangelho: a oração, o jejum e a esmola”, afirmou.

Entretanto, o reitor do Santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas, citado pela agência Ecclesia, considerou esta sexta-feira que o ato de consagração ao Imaculado Coração de Maria, promovido pelo Papa, representa um gesto pela paz, perante a ameaça de uma nova guerra mundial.

“Uma Ato de Consagração significa pedir a paz como dom de Deus, mas pedir também a Deus que toque o coração dos decisores políticos, para que encontrem caminhos justos para a solução dos problemas, que nunca podem ser a guerra. A guerra nunca é solução”, afirmou o responsável pelo Santuário de Fátima.