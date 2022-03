Um grupo de lusodescendentes organizou o Comité de Apoio Português e Lusófono à candidata de direita Valérie Pécresse por que consideram que esta é candidata que melhor responde aos problemas da comunidade portuguesa em França.

“No programa que ela apresenta há vários parâmetros que tocam os portugueses, mas há alguns valores que são especialmente importantes como o trabalho, o facto de aumentar os salários de 10% durante o seu mandato e a fixação das famílias nas suas cidades”, explicou Paulo Marques, autarca de Aulnay-sous-Bois, em declarações à Agência Lusa.

Paulo Marques encabeça esta iniciativa à qual se juntam outras figuras da comunidade portuguesa em França como Carolina Amado, conselheira das Comunidades Portuguesas em Toulouse ou como Rui Ribeiro Barata, conselheiro das Comunidades Portuguesas em Estrasburgo.

Para este grupo de portugueses, Valérie Pécresse, candidata do partido Os Republicanos, é a única alternativa viável a Emmanuel Macron, atual Presidente da República francesa e candidato na primeira posição às eleições presidenciais de 10 de abril.

“É uma boa alternativa a Emmanuel Macron porque ela é uma eleita local e lida com a comunidade portuguesa no dia-a-dia, foi a primeira a assinar um protocolo de cooperação com a região de Lisboa e nós queremos que essa mensagem e vivência com a comunidade portuguesa sejam conhecidas”, declarou Paulo Marques.

Desde 2015 que Valérie Pécresse é a presidente da região Île-de-France, onde se situa a cidade de Paris e também a região em França onde estão fixados mais portugueses e franceses de origem portuguesa. A candidata não só conta com o apoio de muitos portugueses, como tem lusodescendentes na sua equipa de campanha.

“Há muitas pessoas na comunidade portuguesa que reconhecem a força de trabalho de Valérie Pécresse. Muitos, porque vivem em Île-de-France, acompanham as suas realizações. Temos em França dois ou três milhões de pessoas com origens portuguesas e elas reconhecem o seu valor. Os portugueses não gostam de quem fala muito, mas sim de quem faz”, disse Geoffrey Carvalhinho, lusodescendente e responsável das cidades na campanha de Valérie Pécresse.

Este comité quer agora dar a conhecer a candidata fora da região parisiense, estando a organizar ações junto dos portugueses espalhados um pouco por toda a França.

As eleições presidenciais francesas contam com 12 candidatos e a primeira volta vai decorrer já a 10 de abril, com a segunda volta a acontecer em 24 de abril. Apesar de estarem na estrada há muitos meses, a campanha eleitoral começa oficialmente em França em 28 de março.