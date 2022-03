Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Primeiro, as notícias de um suposto ataque cardíaco após estar desaparecido durante quase duas semanas. Depois, imagens na televisão russa, no sábado, que mostravam o ministro da Defesa a presidir a uma reunião de altas patentes militares. O paradeiro do ministro da Defesa russo continua a não ser completamente conhecido, mas o Times avança agora com um cenário que explica a sua ausência: a possibilidade de Sergei Shoigu ter estado escondido num bunker protegido contra ataques nucleares.

Os dados do historial das viagens de avião de Sergei Shoigu mostram que o ministro tem viajado de e para bunkers a 1.600 quilómetros a leste do Moscovo, em Ufa, no sul dos Montes Urais. “É lógico e não é totalmente surpreendente”, comentou o jornalista de investigação do portal Bellingcat Christo Grozev citado pelo Times, que descreveu que existem bunkers que possuem salas próprias para delinear as estratégias militares.

A Rússia construiu, desde o final dos anos 70, um complexo de bunkers nos Montes Urais com o objetivo de conseguir colocar os principais dirigentes políticos em caso de ataque nuclear. O ministro da Defesa russo terá estado escondido desde o dia 27 de fevereiro, dia em que a Rússia colocou em alerta máximo o nível de dissuasão nuclear.

Sergei Shoigu foi um dos principais delineadores da invasão russa à Ucrânia. Com uma guerra, o expectável seria que aparecesse a dar novidades sobre os exercícios militares — algo que não aconteceu até este sábado. Esta atitude do ministro russo é também contraditória com a sua imagem pública, sendo alguém que gosta de aparecer em vários programas de televisão.

Esta terça-feira, o ministro voltou a aparecer, desta feita para avisar os membros da NATO, que, caso forneçam aviões de combate e sistemas de defesa aérea à Ucrânia para a ajudar a combater as tropas russas, a Rússia responderá “adequadamente”.

Antes disso, Sergei Shoigu terá reaparecido num reunião de ministros por videoconferência com Vladimir Putin, tendo havido, contudo, uma interferência suspeita antes de aparecer no ecrã do Presidente russo, momento que foi transmitido em direto na televisão estatal da Rússia.

O antigo ministro-adjunto do Interior ucraniano Anton Gerashchenko, que é atualmente conselheiro do ministério, revelou, na passada sexta-feira, que Sergei Shoigu tivera um ataque cardíaco, após ouvir “duras acusações” de Vladimir Putin pelo “completo falhanço da invasão da Ucrânia”. A veracidade destas alegações nunca foi oficialmente confirmada pela Rússia.