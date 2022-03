Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Esta noite, pelas 02h53, uma cidadã ucraniana, no contexto de uma “gestação de substituição”, deu à luz de parto normal uma menina com 2,975 kg e 47 cm, no Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto.

Segundo fonte hospitalar, a cidadã ucraniana chegou a Portugal há cerca de duas semanas, tendo tido consultas de acompanhamento no serviço de obstetrícia. “Todas as questões legais e jurídicas foram acauteladas com as entidades competentes durante o processo”, assegura a mesma fonte, acrescentando que a mulher e a bebé “encontram-se bem e sem complicações a registar”.

O Hospital São João disponibilizou 140 camas para receber cidadãos doentes provenientes da Ucrânia, sendo que este mês já tinha recebido uma cidadã com lesões graves e um quadro clínico complexo.