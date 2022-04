A polícia estava pronta para prender Will Smith por “assalto e agressão” depois de o ator ter esbofetado Chris Rock no palco dos Óscares, garantiu o produtor da cerimónia, Will Packer, à ABC. Contudo, o humorista não quis apresentar queixa.

Nos bastidores, o comediante “estava a ser muito depreciativo com as opções” dadas pelas autoridades, ao ponto de o produtor ter de intervir: “Rock, deixa-os terminar”.

Na madrugada de segunda-feira (hora de Lisboa), a polícia de Los Angeles avançou que Chris Rock não tencionava apresentar queixa contra Smith, mas não forneceu detalhes sobre as interações durante a gala. “O indivíduo envolvido não quis formalizar uma queixa. Se a parte envolvida desejar um relatório policial posteriormente, a polícia de Los Angeles estará disponível para conduzir uma investigação”, lê-se no comunicado oficial divulgado logo naquela madrugada e citado pela Variety.

O enredo não fica por aqui e surge outra pergunta: afinal, Will Packer falou ou não com Will Smith após a insólita bofetada a Chris Rock? O produtor da cerimónia garantiu à ABC que não, porém fontes próximas da situação, sob anonimato, em declarações às revistas especializadas Variety e The Hollywood Reporter, alegaram que Packer foi peça chave para o ator permanecer no Dolby Theatre como se nada tivesse acontecido.

Disseram que o vencedor do Óscar de Melhor Ator pela participação no filme “King Richard” nunca foi formalmente convidado a sair e que o próprio Will Packer lhe pediu diretamente que ficasse.

Duas testemunhas asseguraram à Variety que Packer falou com Smith junto ao fosso da orquestra, com as fontes da revista concorrente a garantir ainda que o produtor de “Straight Outta Compton” pediu ao ator de 53 anos que ficasse no seu lugar. Há outra descrição presente em ambos os artigos: “um representante” da Academia foi encarregado de transmitir a Smith a mensagem de que devia sair da sala, decisão tomada pelos presidentes David Rubin e Dawn Hudson.

Já antes a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Holywood afirmara que tinha sido pedido a Will Smith para abandonar a cerimónia, mas que este recusou.

Noutro episódio pouco abonatório, após um tweet altamente criticado, onde escreveu “Disse-vos que não seriam uns Óscares aborrecidos”, Packer, em resposta a um cibernauta, defendeu-se e caraterizou o hiper-mediatizado momento como “muito doloroso”.

Black people have a defiant spirit of laughter when it comes to dealing with pain because there has been so much of it. I don’t feel the need to elucidate that for you. But I also don’t mind being transparent and say that this was a very painful moment for me. On many levels. https://t.co/zzgeKIqrHm

— Will Packer (@willpowerpacker) March 28, 2022