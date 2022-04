O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergey Lavrov, agradeceu esta sexta-feira à Índia a neutralidade demonstrada face ao conflito na Ucrânia, após um encontro com o homólogo indiano em Nova Deli.

“Agradecemos a totalidade das posições que a Índia está a tomar”, afirmou Lavrov após um encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Índia, Subrahmanyam Jaishankar.

Nova Deli tem mantido a neutralidade desde o início da invasão russa da Ucrânia, abstendo-se de condenar a agressão de Moscovo na Assembleia Geral das Nações Unidas.

A Índia depende militarmente da Rússia, país fornecedor de entre 60% a 70% do equipamento bélico a Nova Deli, além da aquisição do crude russo cujo preço tem baixado em virtude das sanções internacionais.

A neutralidade demonstrada desde fevereiro e o encontro de hoje em Nova Deli gerou ceticismo nos Estados Unidos e nos países do bloco europeu.

No encontro de hoje, Lavrov, que cumpre uma visita de dois dias à Índia, disse que a “amizade” entre Nova Deli e Moscovo é “histórica”, acrescentando que a “aliança estratégica” com o país “é uma prioridade da política externa” da Rússia.

As ligações conduziram ao incremento dos “laços bilaterais recentes, com o desenvolvimento de numerosos projetos nas áreas da energia, ciência, tecnologia e indústria farmacêutica”.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Índia sublinhou que a reunião com o chefe da diplomacia russa serviu para discutir os “problemas e preocupações contemporâneos”, que disse estarem a acontecer “em contexto internacional difícil, além da pandemia (covid-19)”, acrescentando que a Índia sempre promoveu o diálogo e a diplomacia face a diferenças e disputas.

Os encontros também vão decidir o mecanismo de pagamento da Índia na aquisição de crude da Rússia a preços competitivos sem que Nova Deli se exponha às sanções internacionais que atingem a economia russa.

A visita de Lavrov posiciona a Índia no centro das atenções da política diplomática internacional, visto que muitos países encararam com dúvidas a aproximação de Nova Deli à Rússia no contexto da invasão da Ucrânia.

Esta semana deslocaram-se à Índia a ministra dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, Liz Truss, e o assessor da Segurança Nacional para a Economia Internacional da Casa Branca, Daleep Singh.

Durante o encontro com Jaishankar, a chefe da diplomacia britânica disse que o fortalecimento da “relação com a Índia é mais importante que nunca”, sublinhando a necessidade do “trabalho conjunto entre países com ideias comuns”.

Questionado sobre a relação entre a Rússia e a Índia, o porta-voz para a Política Externa dos Estados Unidos, Ned Price, disse na quinta-feira, em Washington, que os Estados Unidos não pretendem alterar a relação entre Moscovo e Nova Deli mas sim que “‘comunidade internacional’ fale a uma só voz” para pedir o fim da violência na Ucrânia.