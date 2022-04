Uma jovem que foi retirada da maternidade atacada em Mariupol surge numa entrevista a um meio de comunicação russo, em que afirma que o hospital não foi alvo de um ataque aéreo.

A imagem de Marianna, grávida, a ser retirada da maternidade correu mundo, mas já na altura as autoridades russas disseram que se tratavam de uma atriz, e que todo o ataque tinha sido encenado pela Ucrânia. Esta entrevista, divulgada agora nas redes sociais, parece ter o intuito de confirmar a tese do ataque falso.

De acordo com a Sky News, Marianna, que entretanto deu à luz, descreve explosões na maternidade, mas diz que não houve bombardeamentos aéreos. A Sky diz que a jovem foi levada para a Rússia ou para a região separatista de Donetsk.

Alguns jornalistas ucranianos manifestaram dúvidas sobre a integridade desta entrevista, sugerindo que possa ter sido editada.

I am afraid Russian propagandists will use and abuse Marianna, manipulating and editing whatever she says to fit their narrative. That was my worry from the beginning and this is unfortunately happening

Very concerning news. Marianna, the pregnant girl from #Mariupol, turns out to be one of the refugees that has been taken to #Russia in violation of the evacuation agreement.

There they put her in front of a camera and have her say there was no aerial attack on the hospital. pic.twitter.com/SLJMAGeFTy

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) April 2, 2022