A Conferência Nacional do Conservadorismo (NatCon) — que junta vários partidos conservadores e de extrema-direita e decorre esta semana em Bruxelas durante dois dias –, foi suspensa temporariamente pela polícia, alegando motivos de segurança. De acordo com o jornal The Telegraph, a polícia entrou no auditório da conferência quando Nigel Farage, fundador do partido Reform UK e conhecido como o arquiteto do Brexit, estava no palco.

Police enter venue of Nat Con conference in Brussels to serve a request to close down event. Farage on stage pic.twitter.com/QTAum3O7jI — Lisa O'Carroll (@lisaocarroll) April 16, 2024

O evento recomeçou poucos minutos depois, uma vez que, segundo o The Guardian, as autoridades não tinham legitimidade para encerrar o congresso — mas pouco depois foi comunicado que o evento seria encerrado de forma gradual e que tentariam encontrar um novo local para o dia seguinte, uma vez que no exterior existem várias manifestações contra a realização deste evento, que conta também com a presença do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, como convidado.

Nas redes sociais, Emir Kir, autarca de Saint Josse, explicou que foi ele próprio a emitir uma ordem para “proibir o evento para garantir a segurança pública”. “Em Etterbeek, Brussels City e Saint-Josse, a extrema-direita não é bem-vinda“, acrescentou.

J'ai pris un arrêté du Bourgmestre pour interdire l'événement "National Conservatism Conference" pour garantir la sécurité publique. A Etterbeek, à Bruxelles Ville et à Saint-Josse, l'extrême-droite n'est pas la bienvenue. — Emir KIR (@emir_kir) April 16, 2024

Em reação, Nigel Farage disse aos jornalistas que este era um movimento “típico de comunista”. “Não concorda comigo, então tem de ser banido. É monstruoso”, disse, acrescentando ainda que o que aconteceu esta terça-feira o convence ainda mais “de que deixar a ideologia da União Europeia era a coisa certa a fazer”.

Agora, a organização da conferência diz estar a tentar encontrar outro local, sendo que dois outros hotéis já tinham recusado receber o evento.