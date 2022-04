Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de as forças russas terem abandonado a região de Kiev, têm surgido várias imagens e vídeos de corpos espalhados pelas ruas da cidade de Bucha. O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia disse, através do Twitter, que Moscovo levou a cabo um “massacre deliberado” na cidade, acusando os russos de quererem “eliminar o maior número possível de ucranianos”. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, descreveu como “atrocidades” os crimes cometidos pelos militares russos na região de Kiev, acrescentando que a União Europeia irá aplicar mais sanções à Rússia.

Este sábado, a ministra dos Negócios Estrangeiros britânica anunciou que o Reino Unido estava a recolher provas, juntamente com outras entidades, para apoiar o Tribunal Penal Internacional na investigação a crimes de guerra.

A Rússia anunciou novas negociações, por videoconferência, para esta segunda-feira, mas contrariou as afirmações deste sábado da Ucrânia relativamente a um encontro entre os Presidentes dos dois países. Segundo o chefe do grupo de negociações russo, Vladimir Medinsky, não houve desenvolvimentos suficientes nas negociações de paz que permitissem um encontro entre líderes.

A manhã deste domingo foi também marcada por um ataque a Odessa por parte das forças russas, que atingiu um depósito de combustível na cidade portuária.

O que aconteceu durante a madrugada e manhã?

