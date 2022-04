Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Karün

Há mais de 10 anos, diretamente da Patagónia, que a Karün produz óculos feitos a partir de redes de pesca, estreando-se agora em Portugal pela mão da MultiOpticas. A cadeia de óticas lança no mercado uma nova coleção de sol que junta diferentes designs produzidos com materiais sustentáveis, desenhada em parceria com a ativista e atriz de Hollywood, Shailene Woodley. A linha Karun by Shailene Woodley reinterpreta o estilo clássico dos anos 60 e 70, com modelos disponíveis a partir dos 79 euros.

Adrenaline da Scalpers

Levar o desafio até pontos extremos ou investir na superação ao limite. Esqueça tudo o que aprendeu com as marcas desportivas, ou pelo menos faça uma pausa, sem culpas no cartório. A nova linha de roupa desportiva da Scalpers quer recuperar a vontade de fazer exercício sem físico para desfrutar. Com as peças da Adrenaline, tem carta branca para seguir o lema “Workout or Whatever” e para saltar um dia de treino, trocando uma longa série de burpees, por exemplo, por um copo ao final da tarde com os amigos. E amanhã é outro dia — um bom dia, como outro qualquer, para dar uso à nova coleção.

YA’CHAI Liquid Wisdom

A história deste conjunto de blends começa com Satya, fundadora da marca e CEO da Working With Satya, empresa dedicada à expansão da Consciência da Humanidade (também ao leme da Awareness Facilitator School, que promove o método de Terapia Integrativa moderna com a Sabedoria Xamânica Ancestral e o poder da Meditação). O sonho de criar chás nasce da relação que começou a desenvolver em criança, e que haveria de aprofundar na Selva Amazónica. É do coração deste pulmão verde que surgiu a YA’CHAY, a marca com seis infusões de chás com propósitos muito especiais: fornecer energia; detox do fígado e limpeza de emoções; combater a depressão ou estados de profunda tristeza; reduzir a retenção de água; promover o sono e aliviar o stress, e, por fim, reduzir a inflamação nas mulheres para alívio das dores menstruais. E em conjunto com a ceramista Anna Westerlund a YA´CHAY criou uma coleção de peças exclusivas e de edição limitada inspirada na essência da marca.

Aloha com a Cantê

O Havai está ao virar da esquina desta primavera-verão, naquele que é mais um colorido ensaio de roupa de banho com assinatura da Cantê. A boa energia e a cultura do surf estão refletidas numa montra cheia de texturas, cores, contraste e, claro, muitas estampas alusivas ao destino que inspira esta fornada mais recente de peças, nas quais predominam o verde forte e verde-claro, cor de laranja, cor-de-rosa, amarelo, azul e lilás. Como já é habitual, nem só de swimwear vivem as novidades — 2022 vê crescer a linha de roupa e acessórios para praia e piscina, portanto pode contar com a estreia de um chapéu de sol Cantê, toalhas de praia e bucket hats. Além de todas estas novidades a marca lança ainda uma colaboração com Juliana Bezerra, que resulta em colares, anéis e brincos, disponíveis online, na loja física da marca no Chiado, e a partir de 8 de abril também no atelier da joalheira. A loja/atelier da Cantê passa também a incluir no seu espaço outros parceiros em bom português, dos óculos da Fora à roupa da Tema.

Parte de um Todo, de Inês Telles

Formas únicas, “ondulantes e livres”, para se conjugar a bel prazer, qual puzzle que parte de pequenas peças para compor o mapa de acessórios da orelha — é uma questão de escolher as combinações, consoante o estado de alma. “Parte de Um Todo” é o nome da mais recente coleção cápsula de brincos de Inês Telles, uma expressão de minimalismo para desanuviar dos cenários mais exuberantes. Já disponível no site da joalheira encontra três packs de brincos, cada um com quatro modelos distintos: em prata 925 (€75), em prata 925 banhada a ouro 24 k (€85) e em prata 925 oxidada (€75).

At House

“At House” é o nome da coleção mais recente do André Teoman Studio, que lança um conjunto de objetos que são “o reflexo da nossa identidade e o nosso estúdio mais do que criar produtos utilitários”. O vínculo emocional e a história que cada peça encerra sobressaem em cada uma das referências, que podem ser facilmente alteradas em tamanhos e acabamentos (e compradas diretamente no estúdio). Um dos destaques vai para o Candeeiro Caretos, inspirado nos típicos Caretos de Podence e que “pretende descontextualizar estas máscaras “diabólicas” com as suas franjas”, explica a equipa sobre esta escultura de texto que se vai transformando a si mesmo à medida que a luz do sol muda para os diferentes ângulos das máscaras e também quando este é ligado/ desligado. Feito em madeira, metal e franjas, situa-se nos 2,950 euros (IVA já incluído).

Nova coleção Mango Casa

É como trazer as cores do Mediterrâneo para dentro de portas sem sair de casa ou para aproveitar ao máximo os almoços e jantares ao ar livre, seja num recanto da varanda, em pleno terraço/quintal ou com vista para a piscina. Os têxteis em linho, os acessórios em vime e outros registos não menos suaves e a chamar pela temporada soalheira entram em cena na nova coleção de casa da Mango, revelando-se em peças como as toalhas de mesa, as fronhas de almofada, os difusores ou colchas de algodão. Pode ir reunindo os amigos e família.

Clementina Atelier X Costa Verde

Durante o processo de produção, a cerâmica está por várias vezes em contacto com a água, água essa que passa a apresentar resíduos, originando aquilo a que se convencionou chamar lamas, que à partida não garantiam o melhor lugar na fotografia. Mas com a Clementina Atelier nada se perde, tudo se transforma em material utilitário e por isso Rita Machado e Catarina Bicker responderam ao desafio da Costa Verde: criar uma coleção a partir destes desperdícios da sua fábrica. O resultado final é a coleção Endless, que acabou por dar nova vida ao que facilmente acabaria no lixo. Limitada, é composta por 100 exemplares de cada uma das 4 peças criadas pela dupla de ceramistas (três jarras e uma taça). Pode encontrá-las no site da Clementina Atelier, nos canais da Costa Verde e ainda na loja do Santo Infante (Av. Infante Santo 23B, Lisboa).

“Vimos e Gostámos” é uma rubrica que pretende mostrar os novos lançamentos que vale a pena conhecer