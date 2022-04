Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Donald Trump admitiu que não venceu as eleições presidenciais de 2020 numa entrevista por vídeo dada a um painel de historiadores convocado por Julian Zelizer, professor de Princeton e editor e organizador do livro “The Presidency of Donald J. Trump: A First Historical Assessment” que ainda não chegou ao mercado norte-americano.

Num artigo publicado na The Atlantic, Zelizer conta como Donad Trump diz que perdeu as eleições presidenciais norte-americanas ao dizer, a dado momento da entrevista gravada em vídeo: “Quando não ganhei as eleições”. A afirmação contraria a conhecida alegação do ex-Presidente dos EUA de que venceu as eleições, dizendo-se vítima de fraude eleitoral e de que os votos foram mal contados. Aliás, num momento diferente da entrevista, Trump volta a falar em eleições “manipuladas” e “perdidas”.

Sobre os seus anos na presidência, disse que a administração teve “ótimas pessoas” e outras “que não eram tão ótimas”, o que era “compreensível”. “Mas, no geral, tivemos um tremendo, tremendo sucesso.” Trump relembrou ainda o seu talento subestimado enquanto negociador ao lidar com as questões económicas, a pandemia e os líderes de países como China, Coreia do Norte e Rússia. “Ninguém foi mais duro com a Rússia do que eu”, afirmou.

Sobre o ataque ao Capitólio, diz que a história real “ainda não foi escrita”, afirmando que nesse dia fez um discurso “muito modesto” e “muito pacífico”, um “discurso presidencial”. E que o dia ficou marcado por um pequeno grupo de ativistas dos movimentos Antifa e Black Lives Matter que “se infiltrou” e não foi impedido pela polícia do Capitólio.