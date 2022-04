Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, e o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, estiveram reunidos na tarde desta sexta-feira em Kiev para discutir o modo como Bruxelas está a ajudar a Ucrânia e como se vai desenrolar o processo de eventual adesão da Ucrânia à União Europeia.

“Comecei o meu dia com uma visita a Bucha”, disse Ursula von der Leyen no arranque da sua intervenção. “É possível dizer que a nossa humanidade se estilhaçou em Bucha.” A líder europeia disse ainda que “é certo e justo que o mundo tenha votado para suspender a Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU” e classificou o atual momento da guerra como um momento decisivo em que o mundo tem de se questionar sobre “se as atrocidades vão ganhar, ou se vai ganhar a humanidade”.

“É uma guerra que a Rússia lançou sobre uma Ucrânia inocente. A vossa luta é a nossa luta também. Estou aqui para deixar uma forte mensagem de que a Europa está do vosso lado”, disse Von der Leyen. Admitindo que a Europa não consegue sentir o sofrimento ucraniano, a líder da UE garantiu que Bruxelas vai fazer Putin pagar um “preço alto” pela guerra.

“Estamos a mobilizar o nosso poder económico para fazer Putin pagar um preço alto. As sanções estão a atingir duramente a Rússia”, disse, elencando alguns dos efeitos que as sanções estão a ter na economia de Moscovo. “As exportações para a Rússia caíram em 71%. A inflação está nos 20%. A confiança dos mercados na Rússia está no nível mais baixo desde 1995”, disse, acrescentando que “as mentes brilhantes estão a deixar a Rússia” e que “mais de 700 empresas” já abandonaram o país.

“Os Estados-membros já congelaram 225 mil milhões de euros de ativos privados russos desde o início da guerra. A Rússia vai entrar numa queda económica, financeira e tecnológica, enquanto a Ucrânia avança para um futuro europeu”, acrescentou, anunciando que Bruxelas está atualmente a enviar cerca de mil milhões de euros em apoios à Ucrânia, e também apoio militar.

Adesão à UE vai ser mais rápida do que o normal