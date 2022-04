Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 45.º dia do conflito?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Dez novos corredores humanitários vão ser abertos este sábado, o 45.º dia de guerra na Ucrânia, para permitir a fuga de cidadãos nas regiões que estão a ser palco dos confrontos com a Rússia — um em Donetsk (Mariupol), quatro em Zaporíjia (Berdyansk, Tokmak, Energodar e Melitopol) e cinco em Lugansk (Sievierodonetsk, Lysychansk, Popasna, Hirske e Rubizhne).

As últimas estimativas da Ucrânia dizem que a Rússia já perdeu mais de 19 mil soldados, 705 tanques, 151 aviões, 136 helicópteros e quatro sistemas móveis de lançamento de mísseis balísticos de curto alcance. Tudo isto numa altura em que os russos parecem estar a reorganizar as forças militares para investir novamente sobre a Ucrânia, com o aparente objetivo de alcançar um sucesso bélico concreto antes do aniversário do fim da II Guerra Mundial.

No mais recente mapa das movimentações na Ucrânia, é possível verificar que a Rússia está a concentrar tropas na região de Donbass, no leste do país; assim como no sul da Ucrânia, na zona vizinha à anexada Crimeia. A norte, onde a Rússia chegou a controlar boa parte da região até à fronteira de Kiev, a resistência ucraniana está a recuperar terreno e a empurrar os russos para fora.