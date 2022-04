Era mais um jogo para Guardiola, era mais uma final para Klopp. No fim, deu empate técnico — mas com mais sorrisos para um lado

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Era um Manchester City-Liverpool. Um dos jogos mais importantes do ano, da época, do mundo. Um jogo que valia a liderança da Premier League e que, consequentemente, poderia valer a conquista da própria liga inglesa. Era o confronto, mais um, entre dois dos treinadores mais importantes das últimas décadas e duas das equipas mais dominantes da memória recente do futebol europeu. Mas, para Pep Guardiola, era preciso não esquecer algo imprescindível: o futebol continua a ser a coisa mais importante das menos importantes da vida.

“Claro que temos de trabalhar naquilo que temos de fazer, claro que temos de falar sobre tudo e preparar o jogo. Mas no fim, continuo a dormir, acordo de manhã, tomo o pequeno-almoço, almoço e janto. Preparo o treino e depois vou descansar um pouco, vou estar completamente relaxado em frente à televisão a ver o Tiger Woods e o Tommy Fleetwood. As pessoas dizem-no e é mesmo verdade: existem coisas mais importantes na vida. O que é que pode acontecer? Perder o jogo? Perder a Premier League? É triste… Mas voltamos a tentar no próximo ano”, disse o treinador do Manchester City na antevisão da partida, retirando um dose extraordinária de pressão de cima do plantel.

Do outro lado, o discurso não era assim tão simples. “É um jogo importante, um jogo muito importante. Mas temos algo estabelecido desde o início, que é o facto de existir uma temporada para acabar depois deste jogo e de esses jogos serem tão importantes quanto este. O nosso calendário é uma loucura. Jogamos contra o City e depois contra o Benfica, o Manchester United e o Everton. Estão todos à espera de que celebremos durante três ou quatro dias se ganharmos ao City mas não vai acontecer. É muito entusiasmante, muito interessante e estamos muito ansiosos. Todos os jogos são finais e este não é diferente”, explicou Jürgen Klopp.

Ora, este domingo, no Etihad, Manchester City e Liverpool defrontavam-se separados por apenas um ponto, com vantagem para os citizens, que estavam na liderança da Premier League. Depois da vitória tangencial contra o Atl. Madrid a meio da semana, na Liga dos Campeões, Guardiola lançava João Cancelo e Bernardo Silva no onze e apostava em Phil Foden, Gabriel Jesus e Sterling no trio ofensivo, com Gündoğan, Mahrez e Grealish a começarem todos no banco. Do outro lado, também depois de uma vitória europeia mas perante o Benfica no Estádio da Luz, Klopp colocava Diogo Jota em conjunto com Mané e Salah no ataque, lançando Henderson no meio-campo, e deixava Luis Díaz e Firmino na condição de suplentes.

Numa primeira parte disputada a um ritmo muito alto e onde o Manchester City foi sempre superior, Sterling teve a primeira oportunidade do jogo ao aparecer na cara de Alisson (5′). Instantes depois, a equipa de Guardiola conseguiu mesmo abrir o marcador: Bernardo cobrou um livre de forma muito rápida no corredor central, De Bruyne avançou descaído na esquerda e atirou de fora de área, beneficiando ainda de um desvio em Matip que enganou o guarda-redes do Liverpool (5′).

Os reds responderam pouco depois e por intermédio de Diogo Jota. Robertson recolheu um alívio da defesa adversária na esquerda, cruzou de forma certeira para o poste mais distante e viu Alexander-Arnold, com um passe de primeira, servir o avançado português na perfeição (13′). Mesmo com o resultado novamente empatado, o Liverpool não teve capacidade para equilibrar as ocorrências e continuou algo limitado a nível ofensivo, totalmente empurrado pelo Manchester City para o próprio meio-campo. Os citizens causavam estragos essencialmente pelo corredor esquerdo, aproveitando a falta de trabalho defensivo de Salah, as subidas de Alexander-Arnold e o facto de Van Dijk estar do outro lado e tiveram várias oportunidades para voltar à vantagem.