Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 48.º dia do conflito

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ao 48.º dia de guerra, a Ucrânia mantém-se em controlo dos territórios a norte de Kiev, incluindo das cidades de Chernihiv e Sumy, de onde as forças russas retiraram, mas no leste o cenário é de primazia do invasor — Mariupol permanece cercada e continua a ofensiva rumo aos municípios de Lugansk e Donetsk, no Donbass.

De Lugansk há relatos de “fortes bombardeamentos”. Para este dia estão previstos nove corredores humanitários, sendo que cinco deles têm origem precisamente nesta cidade do leste ucraniano.

O governo britânico alerta para a escalada do conflito nas próximas “duas ou três semanas”, uma conclusão que deriva do reposicionamento das forças militares e do aumento dos recursos em direção ao leste do país.