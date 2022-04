Mapa de guerra. O que se sabe sobre o 50.º dia do conflito na Ucrânia

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Neste 50.º dia de invasão da Rússia à Ucrânia, as tropas russas continuam a cercar Mariupol, tal como tem acontecido nas últimas semanas. Os alegados crimes de guerra cometidos pelas tropas russas continuam a ser discutidos, tendo o governo ucraniano avançado que estarão a ser investigados cerca de 6.500 crimes de guerra.

Olhando para o mapa que mostra as movimentações das tropas russas no território ucraniano, é possível perceber que a Rússia está a concentrar a sua ação militar nas regiões de Donetsk e Lugansk, tal como já tinha anunciado. Aliás, esta quinta-feira foi avançado pelo governo ucraniano que a Rússia está a mobilizar cerca de 70 mil pessoas para Donetsk. Além destas duas regiões, as tropas russas continuam a avançar através da Crimeia para zonas próximas de Mykolaiv e da central nuclear de Zaporíjia.