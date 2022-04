Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Todos os novos modelos da Ferrari, tanto os destinados à competição como os que visam animar os seus condutores durante os passeios através das cidades e estradas abertas ao público, passam por inúmeras sessões de testes no circuito de Fiorano. E nem os carros de Fórmula 1 escapam à tortura na pista italiana. O novo modelo de competição da marca do Cavallino Rampante, o 296 GTB, cuja versão de competição se vai denominar GT3 (por estar transformado de acordo com o que é permitido neste agrupamento) é apenas o mais recente exemplo.

Ver o 296 GT3 a rodar em Fiorano, em vésperas de se estrear nos campeonatos de internacionais FIA de GT3, é a prova que os inúmeros fãs da marca podem estar tranquilos. A Ferrari está efectivamente a trabalhar no desenvolvimento de SUV, como o Purosangue (veículos bem mais volumosos e pesados do que os tradicionais coupés do construtor), e está também a apurar a sua tecnologia eléctrica – desenvolvida juntamente com a Rimac – para lançar no mercado os seus primeiros superdesportivos 100% a bateria. Mas nada disto a leva a descurar os seus modelos de competição.

O novo 296 GT3 é uma versão de competição concebida sobre o Ferrari 296 GTB, mantendo o motor 2.9 V6 biturbo, que na versão de estrada fornece 663 cv e 740 Nm de torque. É claro que esta unidade transformada segundo o regulamento de GT3 vai ver elevado consideravelmente o débito de potência. Contudo, tem de abrir mão do sistema híbrido plug-in (PHEV) que garantia mais 166 cv à custa de uma bateria com 7,45 kWh de capacidade.

Ao ficar sem o sistema PHEV, o 296 GTB perde potência, por um lado, mas passa por outro lado a ficar mais leve, o que é fundamental para ser mais rápido em pista. O novo Ferrari 296 GT3 foi “apanhado” em Fiorano pelo youtuber Varryx, que divulgou um vídeo sobre a ocasião, onde é evidente a proverbial agilidade dos modelos da marca, bem como do motor da Ferrari, apesar de aqui ter perdido dois cilindros em relação aos anteriores 488.

De acordo com a Ferrari, os 296 GT3, depois de devidamente desenvolvidos – o que deverá acontecer antes do final do ano, para estarem prontos para 0 arranque de 2023 -, serão entregues para produção à francesa Oreca, que assegurará a fabricação das unidades necessárias para fazer correr as equipas oficiais, bem como os teams privados, por esse mundo fora.