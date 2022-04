Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A vitória do FC Porto em Guimarães na semana passada foi um primeiro prenúncio mais assumido de que o título era só uma questão de tempo, a 30.ª jornada dissipou as poucas dúvidas que podiam ainda existir e o próprio Rúben Amorim assume que a questão do Campeonato está mais do que resolvida: depois daquela que foi a maior goleada da temporada frente ao Portimonense (7-0), os dragões beneficiaram da derrota do Sporting frente ao Benfica para passarem a ter nove pontos de avanço na liderança da Liga.

Assim, e quando faltam apenas quatro jornadas para o final da prova, o conjunto de Sérgio Conceição só precisa de somar quatro pontos para fazer a festa dependendo apenas de si mas esse dia poderá chegar até mais cedo… na próxima ronda: se ganhar em Braga, o FC Porto terá de esperar que o Sporting empate ou perca no Bessa frente ao Boavista mas um empate no Minho poderá chegar desde que os leões saiam derrotados do encontro com os axadrezados. Ambas as partidas estão marcadas para 25 de abril.

Já em relação às contas pelo segundo lugar, o Benfica manteve em aberto as possibilidades mas continua sem depender de si para chegar a esse objetivo: assim, com o triunfo em Alvalade por 2-0 que não anulou a desvantagem no confronto direto com os leões, os encarnados precisam não só de ganhar todas as partidas até ao final da Liga como esperar que a equipa de Rúben Amorim perca pelo menos sete pontos nas quatro rondas que tem pela frente. Invertendo a lógica, o Sporting continua a dois triunfos de segurar de forma matemática a segunda posição e a consequente entrada direta na Liga dos Campeões.

31.ª jornada: Benfica-Famalicão (sábado, 18h), Sp. Braga-FC Porto (dia 25, 18h) e Boavista-Sporting (dia 25, 20h30)

Benfica-Famalicão (sábado, 18h), Sp. Braga-FC Porto (dia 25, 18h) e Boavista-Sporting (dia 25, 20h30) 32.ª jornada (30 de abril): FC Porto-Vizela, Sporting-Gil Vicente e Marítimo-Benfica

FC Porto-Vizela, Sporting-Gil Vicente e Marítimo-Benfica 33.ª jornada (8 de maio): Benfica-FC Porto e Portimonense-Sporting

Benfica-FC Porto e Portimonense-Sporting 34.ª jornada (15 de maio): FC Porto-Estoril, Sporting-Santa Clara e P. Ferreira-Benfica