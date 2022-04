Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“A família é mais importante do que tudo e Ronaldo está a apoiar os seus entes queridos neste momento muito difícil. Assim, podemos confirmar que ele não jogará contra o Liverpool em Anfield na noite desta terça-feira e sublinhamos o pedido de privacidade e respeito à família”, tinha anunciado o Manchester United esta manhã, desfazendo uma dúvida que já poucos tinham depois do drama familiar vivido pelo avançado esta segunda-feira, que o próprio anunciou num comunicado assinado com Georgina Rodríguez.

“É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebé. É a maior dor que quaisquer pais podem sentir. Só o nascimento da nossa bebé nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade. Gostaríamos de agradecer aos médicos e enfermeiros por todo o cuidado e apoio disponibilizado. Estamos devastados e pedimos privacidade neste momento tão difícil. Nosso menino, és o nosso anjo. Vamos amar-te para sempre”, revelara o capitão da Seleção Nacional esta segunda-feira.

As homenagens a Ronaldo por parte dos adeptos do Manchester United já eram esperadas naquele que é, em termos históricos, o maior clássico do futebol inglês. E foram muitas as camisolas e os cachecóis com o número 7 na zona destinada aos adeptos visitantes, além dos fumos negros com que toda a equipa entrou em campo para o encontro. Mas também os adeptos do Liverpool fizeram questão de se associar à homenagem num momento complicado para o português, anunciando um minuto de aplausos ao minuto 7.

A massive round of applause in the 7th minute at Anfield for @Cristiano, followed by the singing of You’ll Never Walk Alone. pic.twitter.com/byIY8UyPQf — This Is Anfield (@thisisanfield) April 19, 2022

Aí, o que aconteceu foi verdadeiramente arrepiante. E com todo o estádio de Anfield de pé a aplaudir nessa homenagem a Ronaldo, incluindo o próprio treinador Jürgen Klopp, os adeptos do United cantaram o nome do seu avançado enquanto na bancada contrária se ouviu um comovido “You’ll Never Walk Alone”.